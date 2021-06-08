Мэр Одессы встретился с Послом Бельгии в Украине: что было предметом диалога

7 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгии в Украине г-ном Алексом Ленартсом.

О встрече сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что г-н Посол находится в Одессе в рамках фестиваля Odesa Classics, поддержку которому он оказывает. Алекс Ленартс отметил стабильно высокий уровень организации и проведения это фестиваля.

«В ходе встречи стороны обсудили общественно-политическую ситуацию, вопросы туристического сезона, кампанию по вакцинации, а также дальнейшее взаимодействие по данным направлениям», — кратко говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 1 июня Геннадий Труханов подписао Меморандум о сотрудничестве с турецкими бизнесменами, целью которого является взаимодействие в сфере энергетики по созданию новых генерирующих мощностей в Одессе.

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