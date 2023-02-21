Мэр Одессы передал военным медикам машины скорой помощи

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал два автомобиля скорой помощи военным медикам.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что переданные автомобили полностью оборудованы для оказания первой неотложной помощи и вывоза раненых и больных – как гражданских, так и военных.

«Это уже не первая наша помощь одесским бригадам. Спасибо нашим друзьям и двигаемся дальше к победе», — сказал Геннадий Труханов.

Кстати. Ранее эти машины были предоставлены Одессе международными партнёрами и использовались для нужд города.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года украинские защитники получили от мэра Одессы очередную помощь – внедорожники, которые предоставили международные партнёры.

Фото и видео: «Одесса»

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