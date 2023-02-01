Мэр Одессы передал ВСУ авто высокой проходимости

Украинские защитники получили очередную помощь – внедорожники, которые предоставили Одессе международные партнёры.

У техники нет запрета на использование в военных целях. Машины обладают высокой проходимостью, что особенно важно на передовой, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Один внедорожник мы предоставляем группе, которая занимается поиском погибших героев и транспортировкой останков для захоронения со всеми почестями. Это уже второй автомобиль, который мы предоставляем поисковой группе. Ребята неоднократно наталкивались на мины, были под обстрелами. Бог их бережёт, но не всегда выдерживает техника», – рассказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отмечается, что второй внедорожник передан одесскому батальону спецназначения Нацполиции «Цунами»., который был сформирован в конце марта 2022 года. С того времени «Цунами» идёт в одном строю с Вооружёнными Силами Украины.

«После освобождения Херсонщины батальон выполняет задание в Запорожском направлении. Поэтому предоставленный городом скоростной автомобиль с высокой проходимостью будет очень полезен для дальнейшего освобождения украинских земель»,- говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в январе Одесская область одной из первых при содействии Министерства цифровой трансформации Украины получила партию терминалов Starlink, которые будут работать в «Пунктах несокрушимости».

Фото: «Одесса»

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