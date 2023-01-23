Одесская область получила партию терминалов Starlink

Одесская область одной из первых при содействии Министерства цифровой трансформации Украины получила партию терминалов Starlink, которые будут работать в «Пунктах несокрушимости».

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«55 Starlink мы получили из Польши благодаря договорённостям Минцифры с международными донорами и партнёрами. Терминалы позволят жителям Одесской области пользоваться качественным интернетом или связаться с родными, в частности, в «Пунктах несокрушимости», в период длительного отключения электроэнергии, а также быть на связи даже во время возможных блэкаутов. Полученная партия будет пропорционально разделена между районами и общинами. Также благодаря указанным терминалам Одесская областная военная администрация планирует обеспечить работу важнейших объектов критической инфраструктуры региона», — отметил заместитель начальника Одесской облвоенадминистрации Константин Гой.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года 35 генераторов разной мощности переданы украинским защитникам на передовую Одесским благотворительным фондом развития спорта и общественных инициатив имени Сергея Уточкина.

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