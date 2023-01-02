Максим Марченко встретился с одесскими самбистами

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу и наградил спортсменов и тренеров по борьбе самбо за успешное выступление на чемпионатах Украины в 2022 году, а также за развитие и пропаганду этого вида спорта.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

«Мне каждый раз приятно награждать спортсменов Одесщины, которые, несмотря ни на что, продолжают побеждать и завоёвывать престижные награды. Сегодня я хочу поздравить и поблагодарить наших самбистов и их наставников. Борьба самбо – это именно тот вид спорта, который учит бороться, идти к цели и побеждать. Уверен, что Одесская область и Украина ещё не раз будут гордиться вашими достижениями. Слава Украине!» – сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, Максим Марченко 15 декабря провёл встречу с чемпионами и призёрами чемпионата Украины 2022 года, спортсменами и тренерами по вольной борьбе и отметил благодарностями ОВА их спортивные успехи, которых они достигли в течение нынешнего спортивного сезона.

Фото: ООВА

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