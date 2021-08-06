Каратистка из Черноморска Анита Серёгина не смогла выйти в 1/2 финала Олимпиады в Токио

31-летняя одесская каратистка Анита Серёгина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио, проиграв два решающих поединка.

Как сообщает XSPORT, Анита Серёгина прекратила борьбу на Олимпиаде-2020.

Отмечается, что в рамках группового раунда одесситка выиграла первую встречу, уверенно победив представительницу Перу со счетом 6:1.

Во второй схватке Серёгина оформила ничью с марокканской соперницей.

В третьем поединке под его занавес проиграла египтянке, пропустив обидный удар за 2,7 секунды до окончания боя.

В следующей схватке в упорной борьбе Анита проиграла сербке Йованне Прекович.

Таким образом, Серёгина потеряла все шансы побороться за медаль Олимпийских игр-2020.

Как сообщала Одесса News, другая одесская каратистка — Анжелика Терлюга — в весовой категории до 55 кг завоевала серебряную медаль Токио-2020.

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