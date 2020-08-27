В Одессе завершился Всеукраинский фестиваль пляжных видов спорта

В Одессе проходил Всеукраинский фестиваль пляжных видов спорта «Ukrainian Beach Games».

Как сообщает официальный сайт города, участники фестиваля соревновались в таких видах спорта: пляжный бейсбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный бадминтон, регбилиг, футволей и чирлидинг.

Так, победителями IV чемпионата Украины по пляжному футболу среди врачей (мужские команды) второй год подряд стали киевские врачи.

Также киевляне стали первыми по итогам турнира по пляжному волейболу (mix).

Впервые в Украине в рамках «Ukrainian Beach Games» прошли соревнования «Кубок Чёрного моря» по аir- вadminton – игра со специальным воланчиком, устойчивым к ветру. Турнир прошёл в трех категориях: микст, мужчины и женщины. Победителями стали Копач/Ловигина (Одесса) – 1 место (микст); Фолько/Самсонюк (Одесса/Ровно) – 1 место (мужчины); Заярко/Шепель (Одесса) – 1 место (женщины).

Также впервые в Украине на фестивале был презентован вид спорта — пляжный регбилиг. По результатам турнира по пляжному регбилигу победителями стали: женская команда «Авиатор» и мужская команда «TranscarpathiaTrinity».



Одними из красочных и артистичных выступлений были соревнования чирлидеров. По результатам турнира «Cheer Dance Show» победителями стали винничане в категории Seniors и киевляне в категории Juniors.

Завершающим этапом пляжных игр стал Кубок Украины по пляжному бейсболу. В турнире приняли участие 5 команд. Первое место завоевали одесситы, второе – у команды Киевской области и третье – у представителей Черноморска.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года на набережной Ланжерона в Одессе состоялся четвёртый фестиваль песчаных скульптур.

Фото: «Одесса»