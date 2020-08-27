В Преображенском парке Одессы завершается строительство мемориального комплекса

Подарком ко Дню Одессы станет открытие мемориального комплекса, а также завершение I этапа реконструкции и открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

Об этом заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов во время рабочего выезда в Преображенский парк, сообщает официальный сайт города.

На сегодняшний день работы по строительству мемориального комплекса завершены, обустроена чаша фонтана, проводятся облицовочные работы, укладка гранитной и тротуарной плитки.

Отмечается, что к открытию здесь будут вписаны первые восстановленные краеведами имена одесситов, похороненных на Первом городском кладбище, которое располагалось в XIX–начале XX века на территории Преображенского парка.

Впоследствии в парке появится интерактивный музей истории Одессы, а имена одесситов на мемориальном комплексе будут дополняться по мере уточнения информации.

Городской голова подчеркнул, что создание интерактивного музея позволит молодому поколению узнать больше о людях, творивших историю Одессы. Это первые градоначальники, архитекторы, деятели культуры и искусства.

В музее будут использованы современные технологии, которые позволят в небольшое пространство вместить огромное количество познавательной информации.

«Несмотря ни на что, город продолжает развиваться, сохраняя свои традиции и приумножая их. Уверен, уже на этапе создания мемориального комплекса это место станет одним из самых посещаемых как одесситами, так и гостями нашего города», – рассказал Геннадий Труханов.

Также на сегодняшний день завершается I этап реконструкции Одесского зоопарка.

Обустроена новая входная группа через Преображенский парк, по обе стороны благоустроена территория. Здесь впервые организован подъезд к зоопарку, появилась парковка для автомобилей посетителей и экскурсионных автобусов.

«Одесский зоопарк уже практически 100 лет является любимым местом отдыха одесситов. Впервые с момента его открытия мы начали работы по его кардинальному преображению», – подчеркнул Геннадий Труханов.

На открытии новой входной группы в Одесский зоопарк будет презентован II этап его реконструкции. Все работы будут также проводиться без остановки работы зоологического парка: по мере проведения благоустройства территории и обновления вольеров животных будут перемещать в пределах зоопарка.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе завершились работы по реконструкции спуска Маринеско.

Фото: «Одесса»