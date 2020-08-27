В США количество заражённых COVID-19 достигло больше 6 миллионов

В Соединённых Штатах Америки на утро 26 августа зарегистрировали 6 001 103 случая COVID-19.

Как сообщает worldometers, всего в мире больны коронавирусом 24 355 684 человека (+293 850 за сутки), умерли 830 131 (+6 602), выздоровели 16 889 202 пациента (+279 677).

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина занимает 27-ю позицию.

Как сообщала Одесса News, наибольшее количество летальных исходов от коронавируса за предыдущие сутки было зарегистрировано в Мексике.