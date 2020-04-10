Минздрав добавил к протоколу лечения COVID-19 новый препарат

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и добавило к нему новый препарат.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня мы обновили протокол лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно акцент на чётком алгоритме применения лекарственных средств, а также добавили к списку ещё один препарат — «Фавипиравир». Изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов», — написал Степанов.

Он отметил, что лекарственные средства, указанные в проколе, приобрести для собственных нужд невозможно.

«Все они являются рецептурными, сейчас Минздрав занимается усилением контроля над оборотом этих препаратов. Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учётом побочных реакций и только под наблюдением врачей. Это также зафиксировано в протоколе», — отметил Степанов.



Он напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощённой процедуре закупок. В частности, речь идёт о таких препаратах, как «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», а также о таком медоборудовании, как томографы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы.

О наличии в Украине «Фавипиравира» министр не сообщает.

Как сообщала Одесса News, в регионы Украины распределены 2250 упаковок препарата «Плаквенил» (в Одесскую область — 15), который используется для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата является гидроксихлорохин.

Фото: Facebook