В Ухане устроили праздник по случаю окончания карантина

В китайском Ухане — эпицентре пандемии коронавируса — устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жёсткого карантина для жителей города.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.



«Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: «Ухань, вперёд!», пели национальный гимн Китая», — говорится в сообщении.

Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных случаев в Китае — 82 тысячи и 3300 соответственно, постепенно уменьшались в течение нескольких недель.

Местные власти позволили здоровым жителям выехать из города.

Кстати. Город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.

Как сообщала Одесса News, знаменитый участок Великой китайской стены Бадалин в Пекине частично открылся спустя более двух месяцев с момента его закрытия из-за вспышки эпидемии коронавируса нового типа.