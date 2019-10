Как проходят будни одесских теннисисток

Прошедший день — 23 октября — был насыщенным для одесских теннисисток мирового класса: Элина Свитолина провела свои первые тренировки в китайском городе Шэньчжэне, а Даяна Ястремская в другом китайском городе успела удачно стартовать.

Как сообщает XSport, Даяна Ястремская успешно стартовала в среду на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом 2 млн 419 тыс 844 долл в китайском городе Чжухай.

24-я «ракетка» мира одолела соперницу из Хорватии Донну Векич (20) — 7:6 (8:6), 6:2.

👏👏 @D_Yastremska clinches a victory against Vekic, 7-6(6), 6-2, at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/fEACKxcKUn

— WTA (@WTA) October 23, 2019