Как проходят будни одесских теннисисток

Прошедший день — 23 октября — был насыщенным для одесских теннисисток мирового класса: Элина Свитолина провела свои первые тренировки в китайском городе Шэньчжэне, а Даяна Ястремская в другом китайском городе успела удачно стартовать.

Как сообщает XSport, Даяна Ястремская успешно стартовала в среду на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом 2 млн 419 тыс 844 долл в китайском городе Чжухай.

24-я «ракетка» мира одолела соперницу из Хорватии Донну Векич (20) — 7:6 (8:6), 6:2.



Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. Одесситка практически весь матч вела в счёте и не испытала никаких проблем с тем, чтобы довести дело до победы, — пишет спортивное издание.

Турнир Hengqin Life WTA Elite Trophy закончится 27 октября.



Успела Даяна «засветиться» и на вечеринке игроков в Чжухае вместе с украинской теннисисткой Людмилой Киченок.

Пока землячка выигрывала и развлекалась, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина только присматривалась к игровым кортам, опробовав их в Шэньчжэне перед началом Итогового турнира WTA Finals-2019, который будет проходить с 27 октября по 3 ноября.

Свои первые тренировки на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации уже успели провести также соперницы Элины — Симона Халеп, Петра Квитова, Каролина Плишкова и Эшли Барти.