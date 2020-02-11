Обновился мировой рейтинг одесских теннисисток

Обновился еженедельный рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает спортивное издание XSPORT, уроженка Одессы Элина Свитолина сохранила 4 место, одесситки Даяна Ястремская сохранила за собой 26 строчку, а Екатерина Козлова — 87-ю.

Свой шанс улучшить рейтинг постарается не упустить Элина Свитолина на турнире Thailand Open (WTA International), который сегодня стартует в таиландском городе Хуахин.

Свитолина впервые прилетела на турнир в Таиланд, но сразу заявила о настрое в нём победить. В Хуахине на крыше одного из ресторанов, где она сыграла в теннис, спортсменка рассказала о предстоящем турнире.

«Выиграть турнир – это всегда моя цель, у меня нет никаких других вариантов. Победа на турнире – это единственный результат, который я хочу показать. Буду стараться фокусироваться на каждом матче и делать всё, чтобы быть готовой к играм. Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира, меня тепло встретили. Надеюсь, что смогу сыграть хорошо и увижу здесь много болельщиков».

В стартовом матче Свитолина сыграет против голландки Бибиане Схофс, которая является 194-й ракеткой мира.

Также Элина выступит в парной сетке турнира с призовым фондом в 275 тысяч долларов с Екатериной Бондаренко. В первом круге дуэт сыграет с китаянкой Хань Синьюнь и Бибиане Схофс из Нидерландов.

Между тем, бойфренд Свитолиной — французский теннисист Гаэль Монфис — победил на турнире в Монпелье. В своём Instagram теннисистка опубликовала фотографию француза с подписью: «Мой чемпион».

Для 33-летнего Монфиса это 9-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й кряду сезон, в котором француз выступает в финале соревнований ATP.

Как сообщала Одесса News, теннисистки сборной Украины, в т.ч. Элина Свитолина и Даяна Ястремская, с общим счётом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, который проходил в столице Эстонии Таллинне.