Столица Таиланда официально меняет своё название

Офис Королевского общества Таиланда объявил об изменении официального названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхэп-Маха-Накхон.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bangkok Post.

Отмечается, что Кабинет министров Таиланда одобрил проект по обновлению названий стран, территорий, административных зон и столиц.

Так, изменены написания столиц и географических названий в некоторых других странах. В частности, название итальянской столицы будет писаться как Roma вместо Rome, столица Мьянмы — Най Пьи Тау вместо Янгона, а Королевство Непал — как Федеративная Демократическая Республика Непал.

Новое название Бангкока будет утверждено после того, как его проверит специальный комитет, отвечающий за проверку всех законопроектов.

Кстати. На тайском языке столица Таиланда всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. В 2001 году Бангкок начал использоваться как официальное название столицы страны по решению Королевского общества Таиланда.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого и Одесского городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Украине (по совместительству в Республике Польша) г-ном Четтапханом Максампханом, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере туризма и IT-секторе.

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