В Измаильском районе переименовали посёлок Суворово

Депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района приняло решение о переименовании пгт Суворово, являющегося админцентром территориальной громады, в пгт Бессарабское.

Таковыми были результаты электронного опроса местных жителей, сообщил председатель поселкового совета Олег Босикевич.

«Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей громады, в которую входят семь населённых пунктов», — отметил Босикевич.

Ранее исполком Суворовского поселкового совета рассмотрел предложения топонимической комиссии и организовал электронный опрос жителей населённых пунктов Суворово, Старые Трояны, Приозёрное, Дзинилор, Островное, Кирнички и Новая Покровка по избранию нового названия админцентра ОТГ из четырёх вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

Большинство опрошенных высказались за название «Бессарабское».

Для справки. Пгт Суворово Одесской области в своё время был назван в честь российского генерала Александра Суворова. Процедуру переименования руководство Суворовской ОТГ начало после полномасштабного вооружённого вторжения войск РФ в Украину.

В ноябре депутаты Измаильского горсовета приняли решение о переименовании более полусотни объектов топонимики, названия которых связаны с имперским российским и советским прошлым, а также демонтировали памятник Суворову в Измаиле.

Как сообщала Одесса News, в мае по инициативе депутатской фракции «Слуга народа» Измаильский горсовет принял решение расторгнуть соглашения о дружбе и сотрудничестве с российскими городами Курск и Лефортово и переименовать ряд улиц города в соответствии со стандартами украинского языка.

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