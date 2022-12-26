В Белгород-Днестровском ограблен волонтёрский штаб

Полицейские разоблачили двух жителей Белгорода-Днестровского в ограблении волонтёрского штаба.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что следователи уже сообщили правонарушителям о подозрении в грабеже, сопряжённом с проникновением в помещение, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

«Злоумышленники в возрасте 32-х и 33-х лет познакомились в тюрьме, когда отбывали наказание за кражи, а выйдя на свободу, вернулись к привычному образу жизни. Ночью, в нарушение комендантского часа, мужчины проходили мимо здания, в котором находится волонтёрский штаб, и решили поискать в нём ценное имущество. Отжав окно, они проникли в помещение и забрали несколько ноутбуков, консервы и другие вещи», — сообщает детали ограбления полиция.

Действия правонарушителей заметил охранник, который попытался их остановить, но потерпев неудачу, позвонил на спецлинию «102».

Сообщники спрятали похищенное имущество на местном кладбище, надеясь потом продать его, а сами направились в один из своих домов.

Через два дня полицейские установили личности и местонахождение мужчин и изъяли часть добытых незаконным способом вещей, ещё часть разыскивают.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством по поводу избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года полицейские Болградского района Одесской области задержали местного мужчину по подозрению в убийстве родного брата.

Фото и видео: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod