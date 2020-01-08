Покой нам только снится: полиция проверяет анонимные звонки о минировании в Одессе

Одесские правоохранители, которые перед Рождеством проверили безопасность во всех храмах области, 8 января вынуждены были выехать по анонимному телефонному звонку о заминировании ряда других объектов в Одессе.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

«Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение — Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ», — говорится в сообщении.

Сейчас анонимное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Кстати, взрывных устройств в храмах и прилежащих к ним территориях выявлено не было. Безопасность жителей и гостей региона в Сочельник и Рождество Христово охраняли более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Праздники прошли без грубых нарушений.

Всего за сутки — с 6 на 7 января — в полицию поступило более 900 сообщений о возможных правонарушениях. Три из них касаются грабежей, двадцать семь — имущественных преступлений. Составлено почти два десятка протоколов в отношении нарушителей административного законодательства. Из них по одному — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение установленных ограничений скорости движения, нарушение правил дорожного движения пешеходом, курение в общественном месте и распитие алкогольных напитков в запрещённых законом местах, ещё два — за заведомо ложный вызов специальных служб и 4 — за домашнее насилие.

Фото: Нацполиция Одесской области