Перед судом предстанет 30-летний житель Одесского района за убийство товарища

Следователи завершили досудебное расследование по факту убийства жителем Одесского района своего товарища, произошедшего в июне этого года.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что той июньской ночью в одном из населённых пунктов Таировской поселковой общины, 30-летний мужчина со своей 33-летней подругой пришли к 39-летнему знакомому, где употребляли алкогольные напитки. После полуночи хозяин ушёл отдыхать, а гости продолжили посиделки на кухне.

«Когда женщина на непродолжительное время отлучилась из квартиры по своим делам, мужчина, прихватив с собой выпивку, закуску, столовые приборы, направился в спальную комнату хозяина, чтобы продлить с ним застолье и разбудил его. Возмущённый этим мужчина стал ругаться на гостя, а тот схватил нож и ударил им хозяина в спину. После совершённого злоумышленник позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил об убийстве», — информирует полиция о деталях убийства.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили хозяина дома без признаков жизни, и злоумышленника, который оставался в квартире до их приезда.

Нож и другие вещдоки следователи изъяли и направили на экспертизу. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стала острая кровопотеря.

«В ходе следствия мы выяснили, что у фигуранта несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, за которые отбыл в местах лишения свободы чуть более двух лет. Сейчас, собрав достаточное количество доказательств, мы выдвинули ему обвинения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по делу завершено и обвинительный акт направлен в суд. За совершённое мужчине грозит до 15 лет лишения свободы», — отметил начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 подполковник полиции Андрей Коротченко.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года СБУ и Нацполиция сорвали дерзкую спецоперацию российской спецслужбы в Одессе по убийству местного председателю общественного формирования по охране правопорядка, бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

Фото иллюстративное

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