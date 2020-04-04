Белгород-днестровские браконьеры игнорируют нерестовый запрет на вылов рыбы

Несмотря на введённый в Украине с 1 апреля нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, в Белгород-Днестровском Одесской области правоохранители выявили жителя района, который занимался незаконным выловом рыбы.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, во время проведения профилактических мероприятий на территории обслуживания полицейские остановили автомобиль, в котором 29-летний водитель вёз около ста килограммов карпов без соответствующих документов.

Где взял столько рыбы и куда везёт её, внятного ответа на эти вопросы полицейские от мужчины не получили.

Правоохранители составили на водителя протокол по ч.1 ст.88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких зверей в неволе или в полувольных условиях) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а саму рыбу изъяли до принятия процессуального решения судом. Протокол в суд полицейские уже направили.

Устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к данному правонарушению, а также сумма ущерба природной среде.

Фото: Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

Как сообщала Одесса News, по 30 апреля запрещён любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Чёрного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском (Будацком) лимане, участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района Одесской области и в предустьевом пространстве р. Дунай.