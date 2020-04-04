P&G и Каритас объединились для поддержки наиболее незащищённых украинцев

Компания Проктер энд Гембл Украина совместно с благотворительным фондом «Каритас Украины» запускают в стране, в т.ч. и в Одессе, социальную инициативу “Забота в каждый дом”. В рамках этой программы одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, смогут дистанционно воспользоваться услугами благотворительной прачечной.

Об этом Одессе News сообщила сотрудник пресс-службы P&G Тамила Нартова.

В рамках бессрочной благотворительной программы «Забота в каждый дом» компания P&G перенаправит все доступные ресурсы на помощь тем, кто в этом нуждается в этот сложный период больше всего – пенсионерам. Им больше не нужно думать о стирке и сушке – представители Каритас будут забирать грязные вещи и возвращать их чистыми, тем самым минимизируя необходимость контакта с внешним миром.

«Наша совместная инициатива позволит обеспечить уход, опеку и уют тысячам людей по всей стране. Подарив им чистоту, мы не только проявим заботу, но и покажем пример эффективного сотрудничества бизнеса и благотворителей для того, чтобы сделать наш мир добрее, а значит – лучше» – подчеркнул Владислав Шелоков, директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов Каритас Украина.

Первым этапом локальной программы в Украине стала безвозмездная передача 8-ми тонн собственной продукции P&G на общую сумму более 100 тысяч гривен наиболее незащищённым слоям населения. Такой шаг позволит получить помощь более 2,5 тысячам пенсионерам. По мере формирования запросов от Каритас, компания Проктер энд Гембл продолжит передачу собственной продукции и постепенно ещё сильнее расширит географию присутствия проекта «Забота в каждый дом». В целом, на сегодняшний день для борьбы с последствиями пандемии компания передала 12 тонн продукции стоимостью более 1 миллиона гривен через благотворительные фонды.

С самого первого дня своей деятельности, компания P&G Украина сделала благотворительность неотъемлемой частью своего бизнеса, особенно важной сегодня, в разгар пандемии COVID-19, когда ценность каждого слова поддержки, каждой протянутой руки помощи, каждого доброго дела возрастает в десятки раз.

P&G передаёт Каритас свои лучшие средства для стирки, такие как Ariel, Tide и Lenor, а также чистящие средства – Mr.Proper и Fairy, что поможет сделать эту программу не только полезной и своевременной, но и максимально качественной.

“Мы хотим поддержать людей с помощью простых, но значимых вещей, необходимых всем. Уют и чистота – это базовые потребности для каждого дома, особенно в сегодняшние непростые времена. И мы совместно с «Каритас Украина» готовы помочь тем, кто сейчас так нуждается в поддержке”, — сказал Дмитрий Киселёв, генеральный директор Проктер энд Гембл Украина.

Кстати. Сегодня прачечные Каритас уже работают в пятнадцати городах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Днепре, Ужгороде, Черткове, Дрогобыче, Бориславе, Коломые, Краматорске, Старобельске.

Пенсионеры, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (получают минимальную пенсию, одинокие, маломобильные), могут обратиться за информацией и помощью непосредственно в «Каритас Украины»: homecare@caritas.ua.

Решение о предоставлении помощи принимается представителями местной организации Каритас, на основании изучения материального положения каждого заявителя.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка с мировым именем Даяна Ястремская во время карантина будет помогать одесситам, находящимся в зоне риска, в доставке продуктов питания.