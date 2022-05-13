Ричард Гир продаёт раритетное авто, чтобы помочь Украине

Известный американский актёр Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аукционную платформу Bring A Trailer.

«Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине», – говорится в описании к аукционному лоту.

Указывается, что кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска был приобретён Гиром и оставался в Нью-Йорке. Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объёмом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег 30 тыс. миль (48,2 тыс. км, – ред.).

Как сообщала Одесса News, голливудская актриса Анджелина Джоли в мае 2022 года с благотворительной миссией побывала в Украине.

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