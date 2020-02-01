Дипломаты передали для Одесской инфекционной больницы медоборудование

31 января в здании новой мэрии по ул. Косовской состоялась передача реанимационного оборудования медперсоналу Одесской городской инфекционной больницы.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Оборудование было приобретено за средства, собранные на IX Благотворительной дипломатической рождественской ярмарке. Материально-технический фонд больницы пополнился тремя мониторами жизни пациента, гелиевым матрасом с удерживанием температуры, медицинским отсасывателем и ингалятором для детского отделения», — говорится в сообщении.

«Дипломатическая ярмарка – это результат нашей дружбы, сотрудничества, общего доверия и уважения. В этот день мы все вместе представляем нашу культуру, традиции, музыку, кухню и, конечно же, наше уважение к одесситам», — отметил дуайен дипломатического корпуса, Генеральный консул Румынии в Одессе г-н Эмил Рапча, передавая оборудование.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поблагодарил дипломатов, сказав, что «когда есть единение – тогда виден результат».

Также городской голова рассказал о масштабных преобразованиях, которые происходят в последние пять лет в инфекционной больнице, и планах на ближайшее будущее, а также закупке оборудования за бюджетные средства.

В настоящее время проводится капитальный ремонт корпусов «Ж», «З» и «К» больницы с организацией на их базе боксированных и полубоксированных отделений.

В новых корпусах установлены современные энергосберегающие окна, ведётся монтаж новых систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электросетей, малярно-штукатурные и облицовочные работы, обустройство пандусов.



Как сообщала Одесса News, в преддверии Рождества Одесский дипломатический клуб проводит благотворительную ярмарку. С 2011 года вырученные в ходе ярмарки средства направляются на приобретение оборудования для медицинских и социальных учреждений города. В 2019 году на IX Благотворительной дипломатической рождественской ярмарке было собрано порядка 400 тыс. гривен. Средства равномерно распределены на приобретение оборудования для Одесской областной детской клинической больницы и Одесской городской инфекционной больницы.

Фото: «Одесса»