В Украине теперь можно получить первый электронный рецепт без визита к врачу

С 19 октября украинцы смогут получить первый электронный рецепт без визита к врачу. Раньше это было возможно только при наличии острых или хронических заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Это решение означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписывании электронного рецепта на лекарства без проведения личного приёма пациента. Исключение – пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию.

При этом в своём решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобы, а также сведения из его первичной учётной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения.

В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарств должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утверждённым Минздравом.

Одесса News информировала о вопросах, связанных с введением е-рецепта на рецептурные препараты с 1 апреля.

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