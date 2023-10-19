Европейский центробанк начал подготовку к внедрению цифрового евро

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о переходе к следующему этапу внедрения цифрового евро – этапа подготовки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз ЕЦБ.

Отмечается, что новый этап следует за завершением этапа исследования, начатого Евросистемой в октябре 2021 года с целью изучения возможных моделей дизайна и распространения цифрового евро.

На основе результатов этого этапа ЕЦБ разработал дизайн цифрового евро, который «будет широко доступен для граждан и компаний из-за распространения контролируемыми посредниками, такими, как банки».

Проект предусматривает использование цифрового евро в качестве цифровой формы наличных средств, которая может использоваться для всех электронных платежей на всей территории еврозоны с высоким уровнем конфиденциальности. Он будет широко доступен, бесплатным для базового использования и будет работать как в режиме онлайн, так и в автономном режиме.

Этап подготовки цифрового евро начнётся 1 ноября и, как ожидается, продлится два года. Он будет включать в себя доработку правил и выбор поставщиков, которые могли бы разработать платформу и инфраструктуру цифрового евро. Также будут проведены тесты и эксперименты функционала цифрового евро и его соответствия требованиям опыта пользователя, конфиденциальности, финансовой доступности и влияния на окружающую среду.

Через два года ЕЦБ примет решение, переходить ли к следующему этапу выпуска и внедрению цифрового евро. В ЕЦБ подчеркнули, что запуск подготовительного этапа не является решением о выпуске цифрового евро. Решение о запуске будет рассмотрено только после завершения законодательного процесса Европейским Союзом.

Европейская комиссия предлагает ввести электронное евро, в то же время сохранив обращение наличных монет и банкнот.

Одесса News давала советы о том, где купить криптовалюту.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy