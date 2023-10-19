В Одессе состоится Всеукраинский женский фестиваль АНИМА

21-22 октября для женского вдохновения и психологической реабилитации в Одессе проведут двухдневный Всеукраинский женский фестиваль АНИМА в самом эстетическом заведении Одессы – в культурном центре Union, красота помещений и картинные галереи которого придадут душевной гармонии и наслаждения.

Именно культура, искусство, окружающая красота стимулировали женщин идти вперёд, несмотря ни на что, во времена мировых войн. Мотивировали идти дальше, создавать новые смыслы и побеждать.

Организаторы события собрали 50 украинских психологов, мотиваторов, маркетологов, профильных врачей, волонтёров, зоозащитников, специалистов бизнеса для наибольшей помощи и поддержки всем нам в эти критические времена для нашей страны.

Треть собранных средств из проданных билетов будет передана в Благотворительный фонд “Корпорация монстров” Одессы на приобретение военного оборудования.

Приходите немного отдохнуть и вдохновиться на жизнь в кругу сильных женщин-лидеров и волонтёров «Корпорации монстров».





Что входит в билет:



– посещение всех лекций и мастер-классов в трёх галереях дворца Union (всего 48 лекций/МК);

– участие в Т-играх фестиваля (всего 30 игр);

– места в Euroatlantic Event Hall на патриотическом fashion-показе и заключительном концерте с Еленой Палашек и другими звёздами Одессы;

– свободное посещение картинных галерей и экспозон Дворца Union;

– каталог фестиваля, блокнот и ручка;

– каждой участнице – подарок от Генерального партнёра фестиваля – компании «Центр»: 2 сертификата на медицинское обслуживание и услуги охраны;

– участие в розыгрышах подарков.

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