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Одесский русский театр зовёт на выходные в Одессу 1913-го года

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Музыкальная драма из одесской жизни в 2-х действиях, самое знаменитое драматургическое произведение Исаака Бабеля – пьеса «Закат» 30 лет спустя вновь на одесской сцене в новой масштабной постановке.

Действие происходит в 1913 году в Одессе. Зрителей ждёт встреча с легендарным миром старой Молдаванки и его обитателями – биндюжниками, торговцами, музыкантами, налётчиками из банды Бени Крика и прочим пёстрым одесским людом.

В роли Менделя Крика – народный артист Украины Олег Школьник.

Дата и время начала: 6 декабря, воскресенье, 19:00.

Цена билетов от 60 до 200 грн. Их можно купить здесь.

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