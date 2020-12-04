Против заказчика и подрядчика реставрации Дома Руссовых в Одессе завели уголовку

Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении владельцу части помещений дома Руссова и руководителю предприятия-подрядчика в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 УК Украина).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, владелец части помещений дома Руссова совместно с подрядчиком провели строительные работы, которые привели к разрушению, повреждению и изменению около 50% от общего объёма занимаемой площади здания.

Так, во время ремонтных работ повреждено или изменено около 30% композиционной системы и декоративных элементов отделки фасадов, в частности, аутентичные кованые перила балконов, лепной декор, декоративные скульптуры, колонны, пилястры, деревянные старинные заполнения оконных проёмов и витрин с резьбой, также повреждено или изменено около 10% конструктивной схемы, формы, силуэта и декора палаток, купола.

Кроме того, разрушено 100% композиции и аутентичных декоративных элементов внутреннего пространства помещений общего пользования жилой части здания, в частности, лепной декор и резьба, входные помещения с декоративной отделкой стен, потолка, лепным декором, а также конструкцию и композицию парадной лестницы с мраморными ступеньками, лестничными площадками и металлическими коваными перильными ограждениями.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, на финальной стадии реставрации Дома Руссова против чиновников УКСа и подрядчиков открыли уголовное производство – они оплачивали счета раньше, чем выполнялись работы, а также согласовали без тендеров дополнительные работы.