Служебная халатность одесского чиновника стоила государству 1,5 миллиона гривен

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении служащего управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что, по версии следствия, служащий не проверил должным образом достоверность предоставленных ему на подпись директором предприятия акты приёма выполненных строительных работ за июнь-июль 2018 года, а именно соответствие объёма фактически выполненных работ объёмам указанных в актах по капитальному ремонту здания и элементов благоустройства прилегающей территории учебного заведения в Суворовском районе Одессы.

Вследствие таких противоправных действий должностного лица государству нанесено более 1,5 млн грн ущерба.

Досудебным расследованием занимаются следователи Суворовского райотдела полиции, которые решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщала в июле Одесса News, Приморский райсуд Одессы рассмотрит обвинительный акт в отношении четырёх должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, приведшему к гибели 16 человек.