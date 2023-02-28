Торговал воздухом, а все думали, что джипами: в Одессе задержали мошенника

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, размещал в социальных сетях информацию о продаже несуществующих автомобилей по заниженным ценам.

«Одним из условий продажи автомобилей при низкой цене была уплата аванса на его банковскую карту. Таким образом, злоумышленник получил от волонтёров более 60 тыс грн аванса за продажу 4 фейковых пикапов. Средства обманутых людей потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования ущерб потерпевшим возмещён в полном объёме.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ.

Одесса News в январе 2023 года сообщала о другой мошеннице из Одессы, торговавшей по той же преступной схеме военным снаряжением.

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