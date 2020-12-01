Начальник-подрядчик присвоил 1,5 млн грн на ремонте одесской школы

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия-подрядчика, который обвиняется в присвоении бюджетных средств путём злоупотребления своим служебным положением и в служебном подлоге.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, речь идёт о присвоении 1,5 миллиона бюджетных средств.

Отмечается, что в мае 2018 года между управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием был заключён договор о закупке подрядных работ за государственные средства. Объектом данного договора был капитальный ремонт здания и элементов благоустройства прилегающей территории учебного заведения в Суворовском районе Одессы.



«Руководитель предприятия внёс в акты приёмки выполненных строительных работ за июнь-июль 2018 года заведомо ложные сведения, а именно перечень и стоимость работ, которые фактически не были выполнены, и предоставил их на подпись служащему управления капитального строительства Одесского городского совета», — говорится в сообщении ведомства.

Служащий управления, в свою очередь, не проверил должным образом достоверность предоставленной ему на подпись документации, вследствие чего государству нанесён более 1,5-миллионный ущерб.

Прокуратурой подчёркивается, что в настоящее время обвинительный акт в отношении этого служащего рассматривается в суде.

Кстати. 1 декабря в Украине отмечается День работников прокуратуры. Редакция Одесса News поздравляет всех работников прокуратуры в Одесской области с их профессиональным праздником.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Одесса News