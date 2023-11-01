Житель Одесской области разоблачён на изготовлении поддельной украинской валюты

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении жителю Одесской области по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, житель г. Арциз самостоятельно производил банкноты национальной валюты Украины номиналом 500 грн, которые сбывал по 150 грн за купюру.

«Он на компьютере делал скрин купюры, распечатывал и склеивал. С помощью лака воспроизводил защитные элементы, внешне соответствующие банкноте Национального банка Украины, что придавало купюрам настоящий вид», — раскрывает подробности прокуратура.

Фальшивомонетчик был задержан во время сбыта поддельных 23 500 гривен.

Всего следствием задокументирован факт сбыта дельцом поддельных 75 000 гривен. Во время обыска дома подозреваемого изъяли ноутбуки, чернила, краску, клей, цветные карандаши, лезвие, самодельное устройство с ультрафиолетовой лентой для проверки купюр, экспериментальные образцы поддельных купюр номиналом 500 грн, факсимильную бумагу, черновые записи.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Одесская облпрокуратура

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