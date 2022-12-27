Житель Болградского района пытался дать взятку в 40 тыс гривен следователю полиции

Правоохранителями задержан житель Болградского района Одесской области, который пытался подкупить начальницу следственного отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачён житель Болградского района по факту предоставления неправомерной выгоды начальнице следственного отдела одного из районных отделов полиции в Одесской области.

Установлено, что мужчина предложил руководителю следственного отдела 40 000 грн за закрытие уголовного производства и не привлечение его к ответственности за незаконный сбыт каннабиса, а также возвращение арестованного мотоцикла «Yamaha», находящегося в международном розыске.

Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время передачи неправомерных средств в кабинете полицейского. Задержанному доложено о подозрении и по ходатайству прокурора взят под стражу.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года полицейские разоблачили должностных лиц Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы во взяточничестве.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области, облпрокуратура

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