В Одессе поезд переехал человека

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на станции Одесса-Поездная.
Как сообщает Нацполиция в Одесской области, по словам машиниста пассажирского поезда, он увидел человека, который сидел на железнодорожных путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
«От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Личность погибшего устанавливается.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Как сообщала Одесса News, 14 сентября на железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электропоезд переехал 41-летнего одессита.
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