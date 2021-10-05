В Одессе поезд переехал человека

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на станции Одесса-Поездная.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, по словам машиниста пассажирского поезда, он увидел человека, который сидел на железнодорожных путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Личность погибшего устанавливается.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала Одесса News, 14 сентября на железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электропоезд переехал 41-летнего одессита.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod