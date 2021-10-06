Поджог или самовозгорание: На Измаильском судоремонтном заводе сгорел буксир

5 октября днём спасателям поступило сообщение о том, что в Измаиле, на территории судоремонтного завода, в пришвартованном буксире возник пожар.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Когда спасатели приехали на место вызова, то установили возгорание в каюте пришвартованного буксира, который находится на ремонте.

18 пожарников укротили пламя в 18 часов 35 минут на площади 60 квадратных метров.

Причина пожара не сообщается.

Одесса News информировала о пожаре, случившемся 4 октября в селе Долинское Подольского района Одесской области, на котором погибла женщина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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