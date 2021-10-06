У Крыжановки произошло ДТП — пятеро пострадавших

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Южный, у села Крыжановка, в которой пострадали пять человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что у Крыжановки водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Отмечается, что всех, кто находился в машинах, забрала «скорая». Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжёлом состоянии. Мужчины — 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. — получили меньшие травмы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года к 7 годам заключения приговорён 43-летний водитель за совершение смертельного ДТП на улице Черноморского казачества в Одессе.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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