На Дунае заблудились 2 моторки из Румынии, имея навигационное устройство

Пограничники Измаильского отряда задержали трех граждан Румынии, которые на двух плавсредствах незаконно пересекли государственную границу на реке Дунай.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничный наряд, заметив движение двух румынских моторных плавсредств в украинском устье, немедленно вышел на их задержание.

«Охранникам границы румыны объяснили, что заблудились, однако правоохранители обратили внимание на то, что в одном из плавсредств был навигационный прибор», — говорится в сообщении.

Пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 2041 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до восьмисот тысяч рублей с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Останутся ли иностранцы без своих плавсредств, решит суд.

Как сообщала Одесса Mews, в августе 2021 года трёх граждан Молдовы, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, обнаружили пограничники Подольского отряда с помощью системы оптико-электронного наблюдения.

Фото: Госпогранслужба

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