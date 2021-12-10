Вояж Черноморск-Стамбул за $2 тысячи совершили два палестинца и 2 сирийца

Четверо горе-путешественников — 2 гражданина Палестины и 2 сирийца — в полуприцепах прибыли из Стамбула в Черноморский порт, где были задержаны пограничниками Одесского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что четверо нелегалов прибыли морем из Турции, скрываясь в двух полуприцепах, прибывших на теплоходе.

«Пограничники, имевшие информацию о возможном перемещении нелегальных мигрантов, уже ожидали подконтрольные прицепы. Как только они прибыли в место накопления грузовых транспортных средств, «безбилетные пассажиры» надрезали тенты, выпрыгнули, пытаясь сбежать с пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Однако пограничники оперативно отреагировали и задержали всех четырёх «зайцев». У беглецов не было никаких документов, удостоверяющих их личности, но сообщили, что двое из них являются гражданами Палестины, а два других — Сирии.

Мигранты также сказали, что для возможности попасть в автомобиль в Турции и незаконно добраться до Украины, каждый из них заплатил 2 тысячи долларов США. Конечной точкой их маршрута была Германия.

В настоящее время нелегальных мигрантов вернули на обратный рейс в Турцию.

Пограничники проинформировали также, что с начала 2021 года Одесской погранотряд прекратил незаконные «путешествия» 25 мигрантов.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года при оформлении теплохода, прибывшего из Турции, в морском порту Черноморск обнаружили незаконных мигрантов из Сирии, каждый из которых в порту Турции заплатил по 7 тысяч евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе с тканями.

Фото и видео: dpsu.gov.ua

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