Из Сирии в Украину можно попасть очень просто: в грузовике с тканью

При оформлении теплохода, прибывшего из Турции, в морском порту Черноморск обнаружили незаконных мигрантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что двух незаконных мигрантов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации.

«Иностранцы-нарушители, у которых не было никаких документов, назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию. Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе», — говорится в сообщении.



Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска нелегалов уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

Открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства дела. Продолжаются следственные действия.

Кстати. С начала года пограничники Одесского отряда пресекли нелегальные путешествия 15 мигрантов.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии, прятавшихся в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции.

Фото: dpsu.gov.ua

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