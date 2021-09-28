Следствие в Одессе по делу «рыбного» взяточника завершено

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из главных государственных инспекторов Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, инспектор систематически требовал и получал неправомерную выгоду от рыбаков за несоставление административных материалов и беспрепятственное осуществление ими вылова рыбы в Днестровском лимане.

Так, за 2 тысячи гривен в неделю или 8 тысяч в месяц сотрудник Горрыбагенства обещал не создавать искусственных препятствий во время ловли рыбы и гарантировал рыбаку осуществлять вылов живых водных биоресурсов беспрепятственно, с превышением норм вылова рыбы в период нереста и не будет осуществлять меры административного характера.

Правоохранители задержали подозреваемого «на горячем» сразу после получения взятки. За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в настоящее время по ходатайству прокуратуры рыбинспектор отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, 1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины хотела руководительница одного из районных секторов Государственной миграционной службы Одессы.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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