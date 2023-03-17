В Одессе задержан таможенник-взяточник

Правоохранители задержали одного из государственных инспекторов таможенного поста «Одесса-внутренний» Одесской таможни при извлечении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что по данным следствия, таможенник требовал у представителя предприятия 1200 долл. США взятки за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении груза товаров народного потребления, в частности, фонарей и газовых плит, поступивших в шести контейнерах из Китая.
«Вознаграждение! за растаможку одного контейнера инспектор оценивал в 200 долларов США», — говорится в сообщении.
Сотрудник таможни задержан после получения очередной части неправомерных средств.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решаются вопросы избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как информировала Одесса News, в марте 2023 года правоохранители задержали двух оперуполномоченных районного управления одесской полиции и их сообщника по факту коррупции, вымогательства, незаконного проникновения в жильё с проведением обысков, задержания и краж.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
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