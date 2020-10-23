Более полумиллиона гривен «наварили» дельцы из Одесского СИЗО

Более полумиллиона гривен растраты госбюджета на ремонте пищеблока — таковы результаты проверки прокурорами Одесской прокуратуры ГУ «Одесский следственный изолятор».

О фактах растраты бюджетных средств сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с сотрудниками сектора внутренней безопасности в Южном регионе по вопросам внутренних расследований и безопасности персонала Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний выявили факт растраты должностными лицами ГУ «Одесский следственный изолятор» более полумиллиона гривен бюджетных средств при выполнении строительных работ», — говорится в сообщении.

Установлено, что должностными лицами СИЗО по актам приёмки выполненных строительных работ по капитальному ремонту помещения пищеблока завышена стоимость материально-технических ресурсов и оборудования на сумму более 500 тыс гривен.

Отмечается, что прокуратурой начато уголовное производство.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области присвоение должностными лицами Министерства обороны более 11 миллионов гривен, выделенных из бюджета на строительство военных городков.