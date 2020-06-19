Чиновники Минобороны наживались на строительстве военных городков в Одесчине

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области присвоение должностными лицами Министерства обороны более 11 миллионов гривен, выделенных из бюджета на строительство военных городков.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовали махинацию чиновники Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины по сговору с аффилированными коммерческими структурами. В ходе выполнения подрядных строительных работ чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, чиновники перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали. В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы совместно с представителями Южного офиса Госаудитслужбы провели аудит строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в Черноморске.

«Только в ходе осмотра двух казарм были выявлены факты невыполнения работ на сумму более 11 миллионов гривен. Стражи порядка провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании МО Украины, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в частности, документация, подтверждающая махинацию с бюджетными средствами», — заявили в СБУ.

Сейчас организатору коррупционной схемы, директору строительной компании, а также двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявлено подозрение. Им инкриминируют совершение преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земельного участка ГП «Морской торговый порт «Южный» стоимостью в десятки миллионов гривен.

Фото: СБУ