Содержание одного военного обходится Украине около 1,2 миллиона гривен в год

В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн. грн. в год.

В эту сумму не входят расходы по оружию, — сообщил в интервью газете Теlegraf заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект — примерно 104 гривны, а максимальная — 125 гривен). Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или что-то другое», — отметил Клименков.

На вопрос корреспондента, не повторится ли скандал с яйцами, закупленными в своё время ВСУ по 17 гривен за штуку, Клименков ответил, для предотвращения такой ситуации в закупке продуктов питания используется механизм установления предельных цен, рассчитанных на основании анализа рынка.

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