Боевые потери врага составили почти 390 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 35 февраля 2024 годов ориентировочно составили 389 560 (+810 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили танков ‒ 6348 (+5) ед., боевых бронированных машин ‒ 11822 (+4) ед., артиллерийских систем – 9349 (+18) ед., РСЗО – 979 ед., средств ПВО ‒ 664 (+1) ед., самолётов – 332, вертолётов – 324, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173, крылатых ракет ‒ 1848, корабли/катера ‒ 24, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 12412 (+19) ед., специальной техники ‒ 1486 (+7).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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