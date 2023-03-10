В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Зайко, светлая ему память

В феврале 2023 года в районе боевых действий погиб защитник из села Красносёлка Одесской области Юрий Зайко.

Как сообщила в Facebook Красносельская объединённая территориальная община, 32-летний Юрий Зайко погиб при выполнении боевого задания на юге Украины.

У защитника остались жена и маленький сын.

Почтить память Героя 21 февраля пришли родные, близкие, друзья, побратимы, жители общины.

Как сообщала Одесса News, 12 февраля 2023 года в районе боевых действий возле населённого пункта Диброва Старобельского района Луганской области во время выполнения боевого задания погиб защитник родом из села Ставрово Красноокнянского района Одесской области Виктор Ленов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Красносельская объединённая тергромада/Facebook

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