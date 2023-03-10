Максим Марченко встретился с главой проекта USAID «Говерла», о чём шла речь

9 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с руководителем Проекта USAID «ГОВЕРЛА», созданного для повышения эффективности работы и подотчётности органов местного самоуправления, Габриэлем Абрагамом.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации, Максим Марченко поблагодарил за помощь, которую в рамках Проекта USAID предоставили Одесской области, а также кратко проинформировал Габриэля Абрагама о ситуации в безопасности в регионе.

«Мы были, есть и остаёмся с Украиной и будем всесторонне поддерживать вас и дальше столько, сколько будет нужно», — отметил Габриэль Абрагам.

Также он рассказал, что Проект USAID «Повышение эффективности работы и подотчётности органов местного самоуправления» (ГОВЕРЛА) был основан в мирное время и направлен на развитие процессов децентрализации путём поддержки органов местного самоуправления, которые должны стать более состоятельными, подотчётными перед гражданами и такими, которые способны эффективно оказывать услуги.

Проект USAID «ГОВЕРЛА» предполагает достижение трёх целей: поддержка правовой реформы, усиление органов местного самоуправления, усиление привлечения граждан, он реализуется на национальном и региональном уровнях и насчитывает более 50 партнёров», — подчеркнул Габриэль Абрагам.

Максим Марченко напомнил, что на сегодняшний день в Одесской области 10 общин включены в реализацию плана восстановления в рамках этого Проекта, однако и другие, менее финансово состоятельные общины готовы также активно приобщиться к сотрудничеству.

Габриэль Абрагам сообщил, что в рамках Проекта в 2022 году Одесской области было предоставлено компьютерное оборудование, генераторы, оборудование для благоустройства, защитное снаряжение для спасателей, наборы спасательных гидравлических инструментов и экскаваторы.

«На 2023 год мы запланировали разработку и реализацию проектов в рамках стратегии реконструкции и восстановления, а также расширение сети офисов Проекта «ГОВЕРЛА» на территории Украины, в частности, и открытие Одесского регионального офиса», — отметил Абрагам.

Также во время встречи были обсуждены вопросы проведения Форума «Восстановление» в Одессе, привлечение представителей международных проектов к участию в нём, выделение гранта для регионального развития и подготовки специалистов по стратегическому планированию.

Стороны договорились о дальнейшем активном сотрудничестве и определении перечня потребностей, которые проект USAID «ГОВЕРЛА» сможет обеспечить общинам Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Одесса, сотрудничая с проектом энергетической безопасности USAID, в ноябре 2022 года получила 2 экскаватора JCB полной комплектации.

Фото: ООВА/Facebook

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