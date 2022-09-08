Глава Одесской облвоенадминистрации выступил на сессии облсовета: что сказал

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 7 сентября принял участие в пленарном заседании пятнадцатой внеочередной сессии Одесского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА.

Отмечается, что Максим Марченко проинформировал народных избранников об основных направлениях деятельности Одесской областной военной администрации и оптимизации совместной работы с депутатским корпусом в условиях военного положения.

Руководитель области подчеркнул, что задача региональных властей продолжать оказывать всестороннюю поддержку нашим военным, соседней Николаевской области, поддерживать временно перемещённых лиц, наращивать экономические возможности и бесспорно – защиту населения и создание благоприятных условий для его жизнедеятельности.

«Одним из самых главных достижений последнего времени, хотелось бы отметить начало работы наших трёх крупнейших портов: Одессы, Черноморска и Южного в рамках зерновой инициативы ООН. Благодаря этому с 1 августа уже вывезено на экспорт более 2,5 млн. тонн аграрной зерновой продукции. Количество судов, участвующих в этой инициативе с каждым днём ​​все увеличивается и сейчас их уже больше 100. Надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем не только обеспечить отгрузку зерновых и других категорий товаров, но и обеспечивать импорт. Работа наших портов дает Украине дополнительные возможности как для поддержки своей экономики, так и решения глобальных проблем голода», – сказал Максим Марченко.

Учитывая, что аграрный сектор является важным сектором экономики Одесской области, начальник ОВА отметил, что одесскими аграриями в условиях военного положения уже завершён сбор ранних зерновых, зернобобовых культур и рапса: намолочено – более 2,5 млн. тонн, а показатель средней урожайности составляет – 25,6 ц/га. Также начат сбор поздних зерновых культур – подсолнечника и винограда и стартовал посев озимого рапса под урожай 2023 года.

«С целью решения проблем, связанных с загруженностью автодорог в направлении портов реки Дунай и «Большой Одессы», уже завершено строительство площадок для отстоя грузового транспорта в Измаильском районе, общей площадью 4,7 гектаров. Организована работа по дальнейшему строительству таких площадок на общей площади около 48 гектаров. В целях сохранения асфальтного покрытия автодорог ведётся работа по восстановлению пунктов габаритно-весового контроля. По состоянию на сегодняшний день уже возобновлена ​​работа такого пункта на КПП «Дачное» – добавил Максим Марченко.

По его словам, проводятся работы по восстановлению и ремонту повреждённых объектов в результате ракетных ударов противника. Для этого из областного бюджета уже выделено около 11 миллионов гривен.

«В посёлке Дачное проводится тендерная процедура по закупке работ по ремонту повреждённых фасадов и замене стекла зданий школы и дома культуры; в посёлке Сергеевка — выполнении работы по замене стекла в зданиях школы и детского сада, а также заключён договор на выполнение работ по замене окон в четырнадцатиэтажном многоквартирном здании; в городе Одесса, в ЖК «Тирас», проведены работы по восстановлению перекрытия этажей, внутренних и наружных стен многоквартирного дома, начато возобновление электроснабжения, отопления, водоснабжения и лифтов» – сказал Максим Марченко.

Впервые за 20 последних лет запущено водное пассажирское сообщение между Овидиополем и Белгород-Днестровским. В период с 11 августа уже перевезено более 3 тысяч пассажиров.

Не остаётся в стороне руководство области и от экологических вопросов.

«С целью сохранения природной среды определённых территорий нашей области разработана Региональная программа по охране окружающей среды на 2022 год. В рамках этой программы уже восстанавливается экологическое состояние озёр Катлабух и Китай. На реализацию мероприятий программы из областного бюджета выделено 12 миллионов гривен», – сказал начальник Одесской ОВА.

Затронул в своём выступлении Максим Марченко и вопросы деятельности органов местного самоуправления, особенно в отдельных территориальных общинах, отдалённых от областного центра.

«Наша совместная работа с председателем Одесского областного совета в Кубейской, Ширяевской и Савранской громадах оказалась достаточно продуктивной в направлении выявления проблем, которые искусственно создавались местными властями для населения. Вся сущность этих проблем вытекает из одной – нарушение избирательного права граждан Украины, проживающих в общинах. В результате происходят массовые системные нарушения в правовой, земельной сфере, сфере предоставления административных, коммунальных и медицинских услуг, в заброшенном состоянии оказываются дороги и места общественного значения. Такое положение дел не должно быть без внимания областных властей и правоохранительных органов, поэтому соответствующие материалы уже прорабатываются национальной полицией, прокуратурой, проводятся необходимые служебные проверки» – сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, фракция «Европейской Солидарности» в Одесском областном совете 7 сентября в полном составе покинула зал заседаний из-за нежелания коллег поддержать её инициативу по отставке заместителя председателя облсовета от запрещённой «Оппозиционной платформы-За жизнь» Вадима Шкаровского.

Фото: ООВА

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