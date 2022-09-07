Сандал в Одесском облсовете: фракция «Европейская солидарность» покинула зал

Фракция «Европейской Солидарности» в Одесском областном совете 7 сентября в полном составе покинула зал заседаний из-за нежелания коллег поддержать её инициативу по отставке заместителя председателя облсовета собрания от запрещённой «Опозиционной платформы-За жизнь» Вадима Шкаровского.

Об этом сообщает издание «Думская».

Перед уходом глава фракции «ЕС» Михаил Шмушкович сделал заявление, в котором, в частности, сказал:

«Мне хотелось бы, чтобы совет занимался обеспечением территориальной обороны – многие бойцы до сих пор покупают всё необходимое за свой счёт. Хочу, чтобы мы занимались вопросами помощи раненым, которые находятся в одесских больницах. Но сейчас военное положение, и эти вопросы не входят в круг наших полномочий, это полномочия военной администрации. Однако есть вопросы, которые полностью в наших полномочиях. Нам говорили, что не сегодня-завтра будет принят закон, по которому существа, которые звали сюда российские танки, оскорбляли наших воинов, четыре месяца не появлялись на работе, получая зарплаты, пенсии, привилегии, что эти существа не будут вообще депутатами. Нам говорили, что нужно создать какую-то комиссию, которая что-то рассмотрит и примет. Что мы имеем сейчас? Вопрос риторический. За это время минимум дважды этому существу помогали остаться в президиуме. Я знаю, кто в первые дни полномасштабной войны говорил: «Завтра в Киеве будет новая власть, новые распоряжения, будем дальше работать». Всему своё время, закончится военное положение, всё это будет опубликовано. Сейчас же я не вижу ни одной причины принимать участие в этом позоре».

Фото и видео: Думская

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod