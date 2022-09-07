Животным в приюте под Одессой нужна срочная помощь

Волонтёр Надежда Мельниченко обращается к неравнодушным одесситам срочно помочь в закупке корма для приютских животных.

«Друзья, нам снова нужна ваша помощь в закупке корма для приюта! Лето мы кое-как продержались. Но пришла осень, и теперь нам нужно питаться не только сейчас (а с похолоданием животные начинают есть больше), но и по чуть-чуть делать запасы, потому что зима будет сложной и долгой, и нам очень хочется её пережить.

Сейчас у нас есть возможность по хорошей цене приобрести корм для собак — по 300 грн за мешок Нам бы мешков 10. Ну и для котов (их уже 55) мешков 10 приобрести.

И ещё нам очень нужна морозильная камера — морозильный ларь, чтобы делать запасы мясного корма. Может, у кого-то есть ненужный /лишний, в рабочем состоянии…

Поэтому я снова буду просить Вас нас поддержать!

Карта помощи 4731 2196 4928 4423 (Мельниченко Надежда).

PayPal — nadyamnb@gmail.com

Спасибо Всем, кто помогает!