Евросоюз выделил Украине ещё €1,5 миллиарда макрофинансовой помощи

Европейский Союз выделил Украине ещё один транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Тwitter, пишет Укринформ.

«Сегодня мы выплачиваем Украине ещё 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в отважной борьбе за свободу. Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Совет Европейского Союза 10 декабря поддержал предложение Еврокомиссии по выделению Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Новая программа макрофинансовой помощи для Украины составит 18 миллиардов евро. Ожидается, что льготные заёмные средства будут поступать в государственный бюджет в течение 2023 равномерными частями с учётом выполнения Украиной согласованных сторонами условий. Украина и ЕС 16 января подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. 17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Второй транш в размере 1,5 миллиарда евро был выделен в марте. 25 апреля ЕС отправил Украине транш в €1,5 млрд в рамках годового пакета макрофинансовой помощи.

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